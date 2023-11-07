Trabzon'da reel sektör temsilcileri iş dünyasının beklentilerini dile getirdi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyıla girerken Trabzon'un yeni yatırımlarla buluşturulmaya, yeni altyapılarla donatılmaya, özel sektörün yatırım alanlarının büyütülmesine ivedilikle ihtiyacı olduğunu söyledi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyıla girerken Trabzon'un yeni yatırımlarla buluşturulmaya, yeni altyapılarla donatılmaya, özel sektörün yatırım alanlarının büyütülmesine ivedilikle ihtiyacı olduğunu söyledi.

Çelebi, "Trabzon Reel Sektör Platformu" adına TTSO Toplantı Salonu'nda yaptığı açıklamada, dünyanın ve ülkenin ağır ekonomik koşullardan geçtiğine işaret etti.

Pandemi, savaşlar ve depremlerin ekonomide derin hasarlar oluşturduğuna işaret eden Çelebi, "Reel sektör olarak bunun farkındayız. Fakat bu olumsuzlukların yanı sıra farklı etkilerin de birleşmesiyle Trabzon ekonomisinin göstergelerinde son 7 yılda büyük sapmalar görülmektedir. Reel sektör olarak içinde bulunduğumuz bu duruma kayıtsız kalamayız. Resmi istatistiklere yansıyan bu veriler, acil önlemler alınması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

Çelebi, Trabzon ihracatının son 7 yılda 1 milyar 553 milyon dolardan, 1 milyar 95 milyon dolara düştüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Trabzon, en fazla ihracat yapan iller sıralamasında ise 15'inci sıradan 23'üncü sıraya gerilemiştir. Son 7 yılda Trabzon'un gayri safi milli hasılası yüzde 31 azalmıştır. 2021 verilerine göre ise Trabzon'un gayri safi milli hasılası Türkiye ortalamasının yüzde 38 altında kalmış, il sıralamasında ise 37'nci sıradan 50'nci sıraya gerilemiştir. Trabzon'un ekonomik verilerindeki bu çarpıcı gerileme, Ticaret Bakanlığı'nın 2023 yılı mayıs ayında yayınladığı 'Trabzon Ekonomik Dönüşüm Stratejisi' kitabında da tüm yönleriyle ortaya koyulmuştur."

Çelebi, 2024 yatırım programına alınması talep edilen projelere dikkati çekerek, "Dünya tarafından bir ticaret kenti olarak tanınan Trabzon'da yatırım arazisi imkanlarının çok kısıtlı olması bu tablonun ortaya çıkmasının ana nedenidir. Kamunun içinde bulunduğumuz ekonomik tablonun iyileştirilmesi için acil çözüm adımlarını atmasını beklemekteyiz." diye konuştu.

Reel sektör olarak Trabzon'daki ekonomik tabloyu hızlı bir şekilde dönüştürecek yatırımların 2024 Yılı Yatırım Programı'na alınmasını talep ettiklerini vurgulayan Çelebi, şu değerlendirmede bulundu:

"Yatırım Adası Endüstri Bölgesi, Gemi-Yat ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Tekstil-Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Trabzon'un doğusunda Organize Sanayi Bölgesi, Trabzon'un Yatırım Teşvik Mevzuatında 5 veya 6'ncı bölgeye alınması, Küçük Esnaf ve Sanatkara yönelik sektörel sanayi sitelerinin kurulması Trabzon'un ekonomik yönden gelişimine büyük katkı sağlayacaktır."

Çelebi, yatırım alanlarının büyütülmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyıla girerken, Trabzon'un yeni yatırımlarla buluşturulmaya, yeni altyapılarla donatılmaya, özel sektörün yatırım alanlarının büyütülmesine ivedilikle ihtiyacı vardır. TTSO, Trabzon Ticaret Borsası (TTB), Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) olarak, tüm bu taleplerimizi en yakın zamanda Ankara'da gerçekleştireceğimiz ziyaretlerle Bakanlarımıza da aktaracağız." dedi.

Toplantıda, TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, TESOB Başkanvekili Mustafa Özcelep de yer aldı.