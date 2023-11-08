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        Trabzon'da 4 hükümlü yakalandı

        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:08
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        Trabzon'da 4 hükümlü yakalandı
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        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T, "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak ve basit yaralama" suçlarından 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası A.Y, "basit yaralama" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 2 bin 800 lira para cezası bulunan S.A. ve "mala zarar verme" suçundan 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E'yi yakaladı.

        ​​​​​​​Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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