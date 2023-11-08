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        Trabzonspor, Abdullah Avcı ile bu sezon ilki hedefliyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cuma günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında puan alması halinde bu sezon ilki gerçekleştirmiş olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:08
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        Trabzonspor, Abdullah Avcı ile bu sezon ilki hedefliyor
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cuma günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında puan alması halinde bu sezon ilki gerçekleştirmiş olacak.

        Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci dönemde göreve gelmesinin ardından sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2 mağlup ederken VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kaldı.

        İlk 3 maçından 7 puanla ayrılan Karadeniz ekibi, TÜMOSAN Konyaspor maçından da beraberlik veya galibiyetle ayrılması halinde bu sezon art arda ilk kez 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösterecek.

        - Bjelica ile hiç 4 maç puanla ayrılamadı

        Trabzonspor, takımdan ayrılan teknik direktör Nenad Bjelica'nın 18 maçlık döneminde hiç art arda 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösteremedi.

        Karadeniz ekibi, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşadı.

        Bordo-mavililer, Bjelica ile sadece bir kez 3 maç üst üste kazanarak 9 puan elde etmiş ve 4 maçlık puan dönemi hiç yakalayamamıştı.

        - En son Avcı ile 8 maçlık periyot

        Trabzonspor, en son Abdullah Avcı'nın ilk döneminde 8 maç art arda puanla ayrılma başarısı göstermişti.

        Karadeniz ekibi, Avcı'nın istifa ettiği 2022-2023 sezonun 7. haftasında Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan süreçte art arda 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.

        Bordo-mavili takım, bu hafta rakibini yenmesi halinde 34 hafta sonra 4 maç art arda puan kazanmış olacak.

        - İlk başlangıcını geride bırakma şansı

        Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etmesi halinde Abdullah Avcı ilk döneminden daha iyi bir başlangıç yapmış olacak.

        2020-2021 sezonun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, ilk 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ile 8 puan toplamıştı.

        Avcı ile ikinci döneminde 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Konyaspor önünde de 3 puana ulaşması durumunda 10 puan elde ederek ilk dönemini geride bırakacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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