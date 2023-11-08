Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Türkiye'nin 10 aylık fındık ihracatının yüzde 31'i Trabzon'dan

        Türkiye'nin 1 milyar 414 bin dolar olarak gerçekleşen 10 aylık fındık ihracatının yüzde 31'i Trabzon'da faaliyet gösteren firmalar tarafından yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:01 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin 10 aylık fındık ihracatının yüzde 31'i Trabzon'dan
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin 1 milyar 414 bin dolar olarak gerçekleşen 10 aylık fındık ihracatının yüzde 31'i Trabzon'da faaliyet gösteren firmalar tarafından yapıldı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 2023'ün 10 ayında 1 milyar 414 bin dolarlık fındık ihraç ettiğini belirtti.

        Arslantürk, ihracatın 445 milyon 12 bin dolarla yüzde 31'lik kısmının Trabzon'dan yapıldığını bildirdi.

        Tarımın çok önem verilmesi gereken bir sektör olduğunu vurgulayan Arslantürk, iklim değişikliği nedeniyle tüm ülkelerin verim ve üretim artışına yönelik teşvik enstrümanlarıyla tarımı ön plana aldıklarını ifade etti.

        Türkiye'de de ivedilikle fındıkta verim artışını sağlayacak, çiftçiyi daha kaliteli üretime yönlendirecek destek modellerinin oluşturulması gerektiğini belirten Arslantürk, özellikle bahçelerin yenilenmesi, kuraklığa dayanıklı yeni fındık türleri geliştirilerek çiftçiye dağıtılması gibi üretimi teşvik edecek ve planlayacak bir sistemin kurulmasını istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Anketlerde Trump, Biden'ı geçti
        Anketlerde Trump, Biden'ı geçti
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da kaçakçılık uygulamalarında 14 kişi yakalandı
        Trabzon'da kaçakçılık uygulamalarında 14 kişi yakalandı
        Trabzonspor, Abdullah Avcı ile bu sezon ilki hedefliyor
        Trabzonspor, Abdullah Avcı ile bu sezon ilki hedefliyor
        Trabzon'da 4 hükümlü yakalandı
        Trabzon'da 4 hükümlü yakalandı
        "2. Trabzon Kent Sempozyumu" başladı
        "2. Trabzon Kent Sempozyumu" başladı
        Trabzon'da reel sektör temsilcileri iş dünyasının beklentilerini dile getir...
        Trabzon'da reel sektör temsilcileri iş dünyasının beklentilerini dile getir...
        Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobille çarptığı polis memur...
        Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobille çarptığı polis memur...