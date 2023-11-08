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        Trabzon'daki mesleki eğitim merkezlerinin yöneticileri bir araya geldi

        Trabzon'daki mesleki eğitim merkezlerinin yöneticileri toplantı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:19 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:24
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        Trabzon'daki mesleki eğitim merkezlerinin yöneticileri bir araya geldi
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        Trabzon'daki mesleki eğitim merkezlerinin yöneticileri toplantı yaptı.

        İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Yılmaz başkanlığında, Of Mesleki Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya, Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

        Yılmaz, toplantıda alınacak kararların hayırlı olmasını temenni etti.

        Kabahasanoğlu ise sanayinin gelişmesi ile ara elemana duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirterek, "İnanıyorum ki eğitim alanında yapılan yenilikler mesleki eğitime de olumlu etki yapacak." dedi.

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        Galeri

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