Trabzonspor, yarın Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, ardından İstanbul'da VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe'yi ise deplasmanda 26 yıl sonra mağlup eden bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile çıkışını sürdürmek istiyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Karadeniz ekibinde, Eren Elmalı'nın kart cezası, Orsic ve Umut Bozok'un da sakatlıkları bulunuyor.