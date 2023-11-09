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        Trabzon Valisi Yıldırım'dan "10 Kasım" mesajı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 10:23 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:23
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        Trabzon Valisi Yıldırım'dan "10 Kasım" mesajı
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yıldırım, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, dünya tarihi açısından da müstesna şahsiyetlerden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 85. yılında rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini belirtti.

        10 Kasım'ın, Türk milleti için Atatürk'ü Anma Günü olduğu kadar onun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı da gösterme günü olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' sözü ile milletine emanet ettiği Cumhuriyetimiz onun ifade ettiği gibi ilelebet payidar kalacaktır." ifadesini kullandı.

        Yıldırım, Türk milletinin yüksek bir ruh ve şuurla sahip çıktığı ve 100'üncü yılına gururla ulaştığı Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak, daha ileriye taşımak azim ve kararlılığını her daim yüreğinde taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Son dönemlerde ülkemizin hemen her alanda büyük ilerlemeler kaydetmesi, bölgemizde ve dünyada her geçen gün artan saygınlığımız, muasır medeniyet istikametinde milletçe attığımız dev adımlar, bunun bariz göstergeleridir. Yalnız 10 Kasımlarda değil, her daim, Atatürk'ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefler tekrar tekrar hatırlanmalıdır. Bugün yapılması gereken Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.' fikrinden hareketle onun mirasını geleceğe taşıyabilmektir.​ Bu vesileyle, aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve İstiklal Savaşı'mızın Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha minnet, saygı ve rahmetle anıyorum."

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