KTÜ ve Trabzon Üniversitesince İsrail'i destekleyen markaların ürünlerine boykot kararı alındı

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Üniversitesi tesislerinde İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışını durdurma kararı aldı.

KTÜ'nün X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Filistin'de yaşanan insanlık suçuna üniversitemizden boykot var. Üniversitemize bağlı işletmelerimizde Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek veren bütün markaların satışının yapılmamasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Trabzon Üniversitesi ise "Filistin'in yanındayız, boykot ediyoruz. Trabzon Üniversitesi bünyesindeki işletmemizde Filistin Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik destek verdiği bilinen markaların ürünlerine yer verilmeyecektir." paylaşımında bulundu.

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