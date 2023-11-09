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        Bursa'da biber gazlı saldırıya uğrayan Trabzonsporlu çocuk, Trabzon'a geldi

        Bursa'da üzerindeki Trabzonspor formasıyla kaldırımda otururken yanına yaklaşan bisikletlinin biber gazlı saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi Yusuf Emir Bolat, Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:42 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:42
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        Bursa'da biber gazlı saldırıya uğrayan Trabzonsporlu çocuk, Trabzon'a geldi
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        Bursa'da üzerindeki Trabzonspor formasıyla kaldırımda otururken yanına yaklaşan bisikletlinin biber gazlı saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi Yusuf Emir Bolat, Trabzon'a geldi.

        Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisi de olan 9 yaşındaki Bolat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın davetiyle Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Trabzon'da oynanacak Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçını tribünden izlemek üzere annesi Sonay Baş ile uçakla Trabzon Havalimanı'na geldi.

        Bolat ve annesi, havalimanında akrabaları ve Trabzonspor Kulübü görevlileri tarafından karşılandı.

        Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı yaşadığında çok korktuğunu, hiçbir çocuğun böyle bir olaya maruz kalmasını istemediğini söyledi.

        Maça davet edildiği için duyduğu mutluluğu dile getiren Bolat, "Bayağı heyecanlıyım, hep televizyonda izliyordum, şimdi burada ilk defa sahada izleyeceğim." dedi.

        Anne Sonay Baş ise kendileriyle ilgilenen Trabzonspor camiasına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Çok takdire şayan bir olay yaşıyoruz şu an. Yusuf sayesinde ben de kendi hayalimi gerçekleştirmiş oluyorum. Bunun için en başta Ertuğrul Doğan'a çok teşekkür ediyorum. Zaten ona şükran borçluyum. Çünkü çocuğumun bu olayında o paylaşım yapmasaydı, belki o adam yakalanmayacaktı ya da bu kadar çabuk yakalanmayacaktı. Onun emeğini asla bir yana koyamam. Bizi buraya davet ederek de çok büyük nezaket örneği gösterdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ama Ertuğrul Başkan'a çok ayrı bir teşekkür ediyorum. Mutluyuz, huzurluyuz ve iyi ki Trabzonsporluyuz."

        - Olay

        Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 29 Ekim'de evlerinin bulunduğu sokakta kaldırımda arkadaşıyla oturan Sadi Etkeser İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Emir Bolat, yanına yaklaşan bisikletlinin biber gazlı saldırısına uğramış, hastanedeki bir günlük tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

        Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisi de olan ve üzerinde Trabzonspor forması bulunan Bolat'a biber gazı saldırısında bulunan Veysel İ. (31) yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Trabzonspor Kulübünden de saldırıyı kınayan açıklama yapılarak, olayın takipçisi olunacağı duyurulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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