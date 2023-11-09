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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'dan "10 Kasım" mesajı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:47 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:47
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'dan "10 Kasım" mesajı
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Zorluoğlu, mesajında, ülkenin ve milletin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle yad ettiklerini belirtti.

        Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı İstiklal harbini, 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak zafere ulaştırdığını ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Atatürk'ün mücadeleci ve kurucu vasıflarını çocuklarımıza ve gençlerimize iyi anlatmak, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin istikrar ve güven içerisinde büyümesi için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türk milleti cumhuriyete, bağımsızlığa ve demokrasiye sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 85'inci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı minnetle anıyorum."

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