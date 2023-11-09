Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, spor panelinde konuştu:

        Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, 2021-2022 sezonunda çok iyi, Trabzonspor ruhunu yakalayan bir takımla Abdullah Avcı'nın önderliğinde şampiyonluğu yakaladıklarını belirterek, "Ondan sonraki planlamamızda ciddi hatalar yaptık hepimiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:20 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, spor panelinde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, 2021-2022 sezonunda çok iyi, Trabzonspor ruhunu yakalayan bir takımla Abdullah Avcı'nın önderliğinde şampiyonluğu yakaladıklarını belirterek, "Ondan sonraki planlamamızda ciddi hatalar yaptık hepimiz." dedi.

        Kafkas, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "2. Trabzon Kent Sempozyumu" kapsamında düzenlenen spor konulu panelde yaptığı konuşmada, Trabzon'un futbolda öne çıkan bir spor şehri olduğunu söyledi.

        Kafkas, şampiyon olan ya da başarı yakalamış kadroların ertesi yıl dağılmasına ilişkin soru üzerine, "Her başarıyı yakaladıktan sonra, üst düzey oynayan bir takımın oyuncu değiştirmesi doğru olur diye düşünüyorum. Önemli olan takım olabilmek ve hedefe yürümek. 2021-2022 sezonunda çok iyi, Trabzonspor ruhunu yakalayan bir takımla Abdullah hocanın önderliğinde şampiyonluğu yakaladık. Ondan sonraki planlamamızda ciddi hatalar yaptık hepimiz." diye konuştu.

        Transfer politikalarında da hata yaptıklarını dile getiren Kafkas, şu değerlendirmede bulundu:

        "Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın da çok zor bir ekonomik tablo olmasına rağmen, talip olmasının altında yatan gerçekte bu. Hepimiz sorumluyduk o dönemde. Doğru bir politika uygulanmadı. O dönemde, 'bu yanlış' dediğimiz planlamaya baktığımız zaman çok yetenekli oyuncular aldık. 12'si ülkelerinde milli takım seviyesinde olan oyunculardı ama bir takım olamadık. Ortaya Trabzonspor ruhunu yansıtacak bir ekip getiremedik."

        Kafkas, Trabzon'da yabancı oyuncuların 2 yıldan fazla kalmak istemediğine işaret ederek, "Sezon başında bir karar aldık, yabancı oyuncular gelir getirici yaşlardaysa uzun sözleşme yapabiliriz. Belli bir yaşa gelmiş oyuncularda 2+1'in dışına çıkmıyoruz. Çünkü iki yıldan sonra hiçbir yabancı oyuncu kalmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

        Dünyadaki futbol gelişimine ayak uydurmak adına altyapıda Trabzonspor Akademisi vizyonu çerçevesinde çalışmalara devam ettiklerini anlatan Kafkas, "Her sene altyapıdan 1 oyuncu çıkması inanılmaz bir başarıdır Trabzonspor adına." dedi.

        Kafkas, Ertuğrul Doğan başkanlığında 3-4 ciddi proje üzerinde çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bunların bir kısmında taahhüt veriyoruz. 1,3 milyar lira gelirin tamamının Trabzonspor'un borçlarına gitmesi yönünde taahhütte bulunuyoruz. Bir ay önce Trabzon Limanı'na talip olduk. Yaptığımız planlamada yıllık 4-5 milyon avro arası Trabzonspor'a gelir getirecek proje ortaya koyacağız. Orası başka bir devlet kurumuna verilirken başvuruyu yaptık. Cevap geldi, 'Bir proje yapın ve 10 gün içinde teslim edin' diye. Biz de 6 gün içinde proje yaptık ve verdik. Tekrar yazı geldi, '5 gün içinde mevcut Yat Limanı için ne düşündüğünüzü iletin.' Biz de 'Kalacaklar' şeklinde cevap verdik. Dün tekrar yazı geldi, 'Trabzon Havalimanı projesinden dolayı burayı size veremeyiz' şeklinde. Niye bir ay önce bu yazılar yazıldı? Kararlılığımızı görünce bu yola girdiler. Buna herkes destek olmalı. Burada topyekun birlikte olmamız lazım. Herkesin bu konuda sahip çıkması lazım. Trabzonspor'a gelir getirici bu tür projelerde çok büyük destek olunmalı."

        Zeyyat Kafkas, Trabzonspor kadın futbol takımıyla ilgili olarak da şu görüşlerini paylaştı:

        "Kadın futbol takımımızı UEFA'nın ve devamında TFF'nin talimatı doğrultusunda küçük bir organizasyon şeklinde oluşturduk. Ancak şunu net olarak söyleyebilirim ki Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın ifadesidir, 'Önümüzdeki yıl kadın futbol takımımız şampiyonluk mücadelesi verecek.' Hatta bugünlerde yapılacak transferlerin yüzde 40-45'i belirlenmiş durumdadır. Şampiyon olabilecek bir takımı seneye izleyeceksiniz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        İstanbul'da şehir içinde nereler rezerv alan olur?
        İstanbul'da şehir içinde nereler rezerv alan olur?
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi

        Benzer Haberler

        Şalpazarı'nda Filistinlilere destek için kermes düzenlendi
        Şalpazarı'nda Filistinlilere destek için kermes düzenlendi
        Doğu Karadeniz'de deniz içindeki faylar da risk oluşturuyor
        Doğu Karadeniz'de deniz içindeki faylar da risk oluşturuyor
        Trabzon'da hırsızlık olaylarıyla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı
        Trabzon'da hırsızlık olaylarıyla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'dan "10 Kasım" mesajı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'dan "10 Kasım" mesajı
        Bursa'da biber gazlı saldırıya uğrayan Trabzonsporlu çocuk, Trabzon'a geldi
        Bursa'da biber gazlı saldırıya uğrayan Trabzonsporlu çocuk, Trabzon'a geldi
        KTÜ ve Trabzon Üniversitesince İsrail'i destekleyen markaların ürünlerine b...
        KTÜ ve Trabzon Üniversitesince İsrail'i destekleyen markaların ürünlerine b...