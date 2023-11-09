Trabzon'da organ bağışı sempozyumu düzenlendi Trabzon'da Sağlık Müdürlüğünce Organ Nakli Haftası kapsamında "Senden Sonra Da Yeşersin Umut Yaprakları" konulu sempozyum düzenlendi.

Trabzon'da Sağlık Müdürlüğünce Organ Nakli Haftası kapsamında "Senden Sonra Da Yeşersin Umut Yaprakları" konulu sempozyum düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Trabzon Tıp Fakültesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda konuşan Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, organ bağışının oldukça hassas bir konu olduğunu söyledi.

Yılmaz, organ bağışının öneminin ihtiyaç halinde çok daha iyi anlaşıldığını ifade ederek, "Organlarımızı bağışlarsak başka insanlara çok büyük bir iyilik yapmış oluruz. Onların da hayatlarını kurtarmış olacağız. Herkesin farkında olması, bu aşamaya gelmeden çevremizdeki insanların durumunu düşünüp ona göre planlamamızı yapmamız gerekiyor." dedi.

Organ nakliyle ilgili haberleri takip ettiğini aktaran Yılmaz, "Şu anda 40 bin civarında organ bağışı bekleyen hasta var." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ise farkındalık oluşturmak ve kitleyi daha da büyütmek adına mücadelelerini sürdürdüklerini dile getirdi.

"Vücudumuzu yarın organ bağışında bulunacakmış gibi korumamız gerekir." diyen Usta, şunları kaydetti:

"Her birimiz bu bilinçle organ bağışının önemini bilerek, etrafımıza bunu anlatmamız gerekiyor. Organ bağışı gerekiyor ve bize düşen yoğun bakımlarda beyin ölümü süreçlerinde olayı doğru yönetebilmek, özellikle kadavradan beyin ölümü gerçekleşen organ bağışına yönlendirebilmek adına doğru adımlar atmak. İnsanları ikna ederek başka canların da yaşayabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Canlı kişilerden de böbrek ve karaciğer gibi organ bağışı yapıldığını biliyoruz, aileler kabul ettiğinde sağlıkçılar yönetebilmektedir."

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Doktor Yavuz Çakıroğlu da Trabzon'da 2012'den bugüne 7 bin 490 kişinin organ bağışında bulunduğunu bildirdi.

Sempozyumda nakil bekleyen ve nakil olan insanlar da yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.