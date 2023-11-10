Ortahisar Belediye Başkanı Genç Trabzonspor taraftarı Yusuf Emir'e forma hediye etti

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Bursa'da üzerindeki Trabzonspor formasıyla kaldırımda otururken yanına yaklaşan bisikletlinin biber gazlı saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi Yusuf Emir Bolat'la görüştü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Genç'in makamında konuk ettiği Yusuf Emir ve ailesine "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği belirtildi.

​​​​​​​Saldırının, sporun dostluk ve kardeşlik ruhuyla bağdaşmadığının altını çizen Genç, "9 yaşındaki bir çocuğa sırf Trabzonspor forması giydiği için yapılan saldırıyı izah etmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Genç, bu tür nahoş olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı bu tür holiganik vakalara alet etmek utanç verici bir durum. Sporda şiddeti hiçbir şekilde mazur görmüyoruz. Sporun centilmenlik ruhunu ve ahlakını ayaklar altına alan fanatik şiddet olayları en çok spor faaliyetlerine zarar veriyor."

Yusuf Emir Bolat ve annesi Sonay Baş da Genç'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Genç, Yusuf Emir'e Trabzonspor atkısı ve forma hediye etti.