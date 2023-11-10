Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da, "Sivil Toplum Medya Buluşmaları" programı düzenlendi

        Trabzon'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteği ile "Sivil Toplum Medya Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:54 Güncelleme: 10.11.2023 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da, "Sivil Toplum Medya Buluşmaları" programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteği ile "Sivil Toplum Medya Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

        Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Taşdemir, Ortahisar Belediyesi Salonu'nda düzenlenen programda, toplumun medyaya ne kadar ulaşabilirse o kadar da güzel şeylerin ortaya çıktığını söyledi.

        Bu durumun geleneksel medyada çok mümkün olmadığını belirten Taşdemir, "Bugün geldiğimiz süreçte karşımıza dijital ve sosyal medya çıktı. Aslında her şey daha da karıştı. Bir fark ortaya çıktı, eskiden medyanın ürettiğini sadece tüketiyorduk ama şimdi üreten de bir kitleyiz. Bugün kontrolün zorlaşmasının temel sebebi de herkesin içerik üreticisi konumuna gelmesinden kaynaklı. Manipülasyon ve dezenformasyon daha da arttı. Bunları kontrol etmek iyice zorlaştı." dedi.

        Taşdemir, Türkiye'de dezenformasyon ile mücadele anlamında güzel çalışmalar yapıldığına dikkati çekerek, "Her şeyin sonu özgürlük diye diye bir yere gidiyoruz. Önce toplumu korumak asıl olan meseledir. Hani şöyle bir tabir var, 'Basın özgürlüğü mü, devlet güvenliği mi?' diye. 'Devlet' dediğiniz şey insanların kendisidir. Güvenliğiniz yoksa, özgürlüğünüz hiçbir işe yaramaz zaten. O yüzden önce devlet güvenliğidir. Buna göre de hareket etmek gerekir." diye konuştu.

        Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Yalın ise sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

        Programa, Türk İnternet Medya Birliği Genel Bakanı Süleyman Basa, Karadeniz Haber Ajansı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yavuz Bakır, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

        Türk İnternet Medya Birliği ve Karadeniz Haber Ajansı Derneği iş birliğinde İlki gerçekleştirilen program, Balıkesir, Erzincan, Gaziantep, Aydın, Osmaniye ve Ankara'da da düzenlenecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları

        Benzer Haberler

        Trabzon'da öğrenciler Atatürk'ü koreografiyle andı
        Trabzon'da öğrenciler Atatürk'ü koreografiyle andı
        Ortahisar Belediye Başkanı Genç Trabzonspor taraftarı Yusuf Emir'e forma he...
        Ortahisar Belediye Başkanı Genç Trabzonspor taraftarı Yusuf Emir'e forma he...
        Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Trabzon'da kumar oynarken yakalanan 4 kişiye para cezası
        Trabzon'da kumar oynarken yakalanan 4 kişiye para cezası
        Endonezya Büyükelçisi Purnama, Anadolu Ekonomi Diplomasisi programında konu...
        Endonezya Büyükelçisi Purnama, Anadolu Ekonomi Diplomasisi programında konu...
        Ayağı alçıdaki üniversite öğrencisi Atatürk'ü anma törenine arkadaşlarının...
        Ayağı alçıdaki üniversite öğrencisi Atatürk'ü anma törenine arkadaşlarının...