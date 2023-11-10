Bursa'da biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf'tan TSYD Trabzon Şubesi'ne ziyaret

Bursa'da üzerindeki Trabzonspor formasıyla kaldırımda otururken yanına yaklaşan bisikletlinin biber gazlı saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi Yusuf Emir Bolat, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

Yusuf ve annesi Sonay Baş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak maçı izlemek için geldikleri Papara Park'ta, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

Bolat, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, olay anını anlattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bittikten sonra futbol okuluna gittiğini ifade eden Yusuf Emir Bolat, "Sonrasında eve döndüm. Arkadaşım ile bir şeyler yedikten sonra bisiklet ile bize doğru gelen biri vardı. Ben Trabzonspor formasını giyiyordum. Yanıma yaklaşarak sen 'Trabzonlu musun' dedi. 'Trabzonspor eziktir.' diyerek gözüme biber gazı sıkarak kaçtı." dedi.

Anne Sonay Baş ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın daveti üzerine maçı izlemek için kente geldiklerini belirtti.

Yaşadıkları olay anını aktaran Baş, şunları kaydetti:

"Komşularımız ambulans çağırmış 'Gözüme bir şey sıktılar' diye anlatıyor ama biz ne olduğunu anlayamadık. Daha önce başımıza hiç böyle bir şey gelmediği için gözümüzün önünde o senaryoyu canlandıramadık. Hastanedeki tedavinin ardından bizi taburcu ettiler. Çıkar çıkmaz ilk işimiz karakola gitmek oldu. Apartmanın güvenlik kamera görüntülerini göstererek bu şekilde oldu dedik. Görüntüleri izleyince insanın başından kaynar sular dökülüyor."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'ın kendisini aramasıyla moral bulduklarını aktaran Baş, "Çok güzel şeyler söyledi. Çok üzüldüğünü ve bu olayı kınadığını söyledi. Telefonla görüştükten sonra Trabzonspor Kulübü bir paylaşım yaptı. O gece telefonumuz hiç susmadı. İyi ki çocuğumu Trabzonsporlu yapmışım. Bursaspor teknik heyeti ve futbolcuları evimize gelerek bizi ziyaret ettiler. O üzüntü burada nasıl yaşandıysa Bursa'da da aynı şekilde yaşandı. Bize sahip çıktılar." ifadesini kullandı.