Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Bursa'da biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf'tan TSYD Trabzon Şubesi'ne ziyaret

        Bursa'da üzerindeki Trabzonspor formasıyla kaldırımda otururken yanına yaklaşan bisikletlinin biber gazlı saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi Yusuf Emir Bolat, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 19:46 Güncelleme: 10.11.2023 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf'tan TSYD Trabzon Şubesi'ne ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da üzerindeki Trabzonspor formasıyla kaldırımda otururken yanına yaklaşan bisikletlinin biber gazlı saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi Yusuf Emir Bolat, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

        Yusuf ve annesi Sonay Baş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak maçı izlemek için geldikleri Papara Park'ta, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

        Bolat, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, olay anını anlattı.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bittikten sonra futbol okuluna gittiğini ifade eden Yusuf Emir Bolat, "Sonrasında eve döndüm. Arkadaşım ile bir şeyler yedikten sonra bisiklet ile bize doğru gelen biri vardı. Ben Trabzonspor formasını giyiyordum. Yanıma yaklaşarak sen 'Trabzonlu musun' dedi. 'Trabzonspor eziktir.' diyerek gözüme biber gazı sıkarak kaçtı." dedi.

        Anne Sonay Baş ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın daveti üzerine maçı izlemek için kente geldiklerini belirtti.

        Yaşadıkları olay anını aktaran Baş, şunları kaydetti:

        "Komşularımız ambulans çağırmış 'Gözüme bir şey sıktılar' diye anlatıyor ama biz ne olduğunu anlayamadık. Daha önce başımıza hiç böyle bir şey gelmediği için gözümüzün önünde o senaryoyu canlandıramadık. Hastanedeki tedavinin ardından bizi taburcu ettiler. Çıkar çıkmaz ilk işimiz karakola gitmek oldu. Apartmanın güvenlik kamera görüntülerini göstererek bu şekilde oldu dedik. Görüntüleri izleyince insanın başından kaynar sular dökülüyor."

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'ın kendisini aramasıyla moral bulduklarını aktaran Baş, "Çok güzel şeyler söyledi. Çok üzüldüğünü ve bu olayı kınadığını söyledi. Telefonla görüştükten sonra Trabzonspor Kulübü bir paylaşım yaptı. O gece telefonumuz hiç susmadı. İyi ki çocuğumu Trabzonsporlu yapmışım. Bursaspor teknik heyeti ve futbolcuları evimize gelerek bizi ziyaret ettiler. O üzüntü burada nasıl yaşandıysa Bursa'da da aynı şekilde yaşandı. Bize sahip çıktılar." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları

        Benzer Haberler

        Trabzon'da, "Sivil Toplum Medya Buluşmaları" programı düzenlendi
        Trabzon'da, "Sivil Toplum Medya Buluşmaları" programı düzenlendi
        Trabzon'da öğrenciler Atatürk'ü koreografiyle andı
        Trabzon'da öğrenciler Atatürk'ü koreografiyle andı
        Ortahisar Belediye Başkanı Genç Trabzonspor taraftarı Yusuf Emir'e forma he...
        Ortahisar Belediye Başkanı Genç Trabzonspor taraftarı Yusuf Emir'e forma he...
        Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Trabzon'da kumar oynarken yakalanan 4 kişiye para cezası
        Trabzon'da kumar oynarken yakalanan 4 kişiye para cezası
        Endonezya Büyükelçisi Purnama, Anadolu Ekonomi Diplomasisi programında konu...
        Endonezya Büyükelçisi Purnama, Anadolu Ekonomi Diplomasisi programında konu...