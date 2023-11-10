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        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçı 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 20:09 Güncelleme: 10.11.2023 - 20:09
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        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçı 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı, kadronun büyük bölümünü bozmazken zorunlu olarak bir oyuncu değişikliğine gitti. Tecrübeli teknik adam, kart cezalısı olan Eren Elmalı'nın yerine Larsen’i ilk 11’de görevlendirdi.

        Trabzonspor’da Eren'in dışında sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Umut Bozok da maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.

        - Atatürk anıldı

        Trabzonspor Kulübü ve taraftarlar 10 Kasım Atatürk’ü anma günü nedeniyle stadyumda çeşitli görseller ve pankartlar açtı. Taraftarlar tribünde açtıkları pankartlarda Atatürk’ün sözlerine yer verirken, Trabzonspor Kulübü de hazırladığı görselle Atatürk’ü andı.

        Her iki takım oyuncuları ve hakemler sahaya birlikte tuttukları 'Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.' yazılı pankart ile sahaya çıktılar.

        Trabzonspor taraftarları önceki haftalarda olduğu gibi Filistin'e destek vermeye devam etti. Taraftarlar, maraton tribünü önünde, 'İnsanların ve çocukların öldürülmediği kefensiz bir Filistin istiyoruz. Çocuklara gülmek Kudüs'e özgürlük yakışır' şeklinde pankart astılar.

        Trabzonspor taraftarları maça çok fazla ilgi göstermedi. Hafta içinde bordo-mavili kulüpten taraftarlara çağrı yapılmasına karşın statta yer yer boşluklar gözlendi.

        - Yusuf Emir, seremonide yer aldı

        Bursa’da biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat, Trabzon'a gelerek futbolcular ile birlikte seremonide yer aldı.

        Yusuf, Trabzon’a gelerek ilk kez stadyumdan maç izlediği için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Minik taraftar, maç öncesi kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile de bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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