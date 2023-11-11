Karadeniz'de "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikildi

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin ve Bayburt'ta fidan dikildi.

Rize'de, Vali İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fener Kampüsü rekreasyon alanında düzenlenen törende, Türkiye'nin son yıllarda ağaçlandırma çalışmalarında önemli mesafe katettiğini söyledi.

Türkiye'nin, Avrupa'da yeşil alanı en fazla çoğaltan ülke olduğunu belirten Baydaş, "Bölgemizde Rize yeşilin başkenti diyoruz. Yeşilin başkenti olmakla beraber burada da ağaçlandırma çalışmalarını gördüğümüz her alanda gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 700 binin üzerinde fidan toprakla buluşacak." dedi.

"6. Yerel Medya Buluşması"na katılmak üzere kente gelen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ise şimdiye kadar binlerce fidan diktiğini ifade ederek "Yeşil ve güzel memleketimizde dikili bir ağacımın olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Ülkemizin her alanda olduğu gibi, yeşille buluşmasında da bundan sonraki süreçte bu tür projeler çoğalarak devam edecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Baydaş, RTÜK Başkanı Şahin ve Rektör Vekili Prof. Dr. Mete Avcı fidan dikti.

- Trabzon

Trabzon'da ise Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 2 bin 23 fidan toprakla buluştu.

Vali Aziz Yıldırım, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin protokol yolu yanındaki alanda düzenlenen etkinlikte, özellikle gençlere ve gelecek kuşaklara yeşilin ne kadar önemli olduğunu anlatmak gerektiğini vurguladı.

Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz ise sorumluluk sahalarında yıl sonuna kadar 232 bin fidan dikmeyi planladıklarını aktardı.

Tören, protokol üyeleri ve öğrencilerin fidan dikmesi ile tamamlandı.

- Ordu

Ordu'da 81 bin 890 fidan dikildi.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bahçesindeki törene, Vali Muammer Erol, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Ali Bayram, bulundukları 3 bin 800 metrekarelik sahada Cumhuriyet'in 100. yaşına ithafen 600 kestane fidanını, il genelinde ise 35 lokasyonda 81 bin 890 muhtelif türlerdeki fidanı toprakla buluşturacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Erol ve katılımcılar kestane fidanlarını toprakla buluşturdu.

- Giresun

Giresun'daki tören ise Tirebolu ilçesinde gerçekleştirildi.

Vali Fatih Mehmet Serdengeçti, Tirebolu-Doğankent kara yolunun kenarındaki 100. Yıl Orman Parkı'ndaki törende, gelecek nesillere daha güzel bir vatan bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Etkinlikte katılımcılar, 218 sedir, mavi servi ve karayemiş fidanı dikti.

- Bayburt

Bayburt'ta da Milli Ağaçlandırma Günü kutlandı.

Vali Mustafa Eldivan, Bayburt Üniversitesi Baberti Kampüsü'ndeki törende, il genelinde 7 noktada 10 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için orman ve ağaçlandırmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Eldivan, "Peygamber Efendimiz, 'Kıyamet kopacağını bilseniz dahi elinizdeki ağacı dikiniz.' buyurmuştur. Anadolu insanımız, her doğan çocuk için ağaç dikerdi. Bu kapsamda ilimizde her vatandaşımızın bahçesini fidan dikmesi önem arz etmektedir." dedi.

Orman İşletme İl Müdürü Zeynel Yalçındağ ise il genelinde yıl sonuna kadar 200 bin fidan dikeceklerini aktardı.

Konuşmaların ardından Vali Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Taha Övet ve öğrenciler fidan dikti.

- Artvin

Artvin'de 48 noktada 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Cengiz Ünsal, Artvin-Borçka karayolunun 12. kilometresinde Çoruh Nehri kenarındaki alanda gerçekleştirilen törende, ormanları geçmişten kalan miras değil, gelecek nesillere bırakılacak emanet olarak gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye'nin 2023 noktasında her ilde 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları kurulduğuna işaret eden Ünsal, "Sağlıklı bir toplumun, sağlıklı bir çevre oluşturmaktan geçtiği idrakiyle geleceğimizin teminatı evlatlarımıza zümrüt yeşili bir Türkiye bırakmak için gece gündüz durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Bu emeğin, bizi en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa'da ilk, dünyada 4'üncü sıraya taşıdığını belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, 2019'dan beri Artvin'de 70 lokasyonda 200 binin üzerinde fidanla geleceğe nefes olduklarını ifade etti.

Vali Ünsal, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.