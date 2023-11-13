Trabzon'da "5. Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı" başladı Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) düzenlenen "5. Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı" Trabzon'da başladı.

Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) düzenlenen "5. Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı" Trabzon'da başladı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konferansın açılış töreninde, malzeme mühendisliğinin önemine dikkati çekti.

Her şeyin başının malzeme olduğunu belirten Çuvalcı, şunları söyledi:

"Malzeme mühendisliği de bu anlamda önemli. Eğer bir ülke malzeme biriminde iyi değilse dışarıdan satın alır. Dışarıdan aldığınız da bir gün ambargo koyduğunda problem. Bunun için malzeme mühendisliği çok önemli. Bilim ve teknolojinin politikaları çok önemli. Bilim ve teknolojinin üretildiği yer de üniversiteler, onun için üniversitelere de çok önem vermeliyiz."

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de üniversite öğrencilerine seslenerek, "Konferanslara birkaç gün önceden gelip birkaç gün sonradan gidin. Networking dedikleri şeyi yapmaya çalışın. Kendi akademik kariyerlerinizi bu tür konferanslara katılarak güçlendirin." dedi.

Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, malzeme ve mühendislik teknolojileri alanında güncel araştırmaları takip etmek, yeni fikirler üreterek uluslararası gelişmelere katkıda bulunmak ve nitelikli kaynak oluşturmak amacıyla bu konferansı düzenlediklerini ifade etti.

Konferans, Katar Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma, Fen ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Koç'un "Sürdürülebilirlik için İnovasyon (Yenişim): Malzeme, İmalat, Tasarım, Yönetim, Ekonomi ve Sosyal Değişim Gerekleri" sunumuyla devam etti.

Akademisyenler ile öğrencilerin katıldığı konferans, 16 Kasım Perşembe günü sona erecek.