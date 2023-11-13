Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "5. Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı" başladı

        Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) düzenlenen "5. Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı" Trabzon'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:41 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "5. Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) düzenlenen "5. Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı" Trabzon'da başladı.

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konferansın açılış töreninde, malzeme mühendisliğinin önemine dikkati çekti.

        Her şeyin başının malzeme olduğunu belirten Çuvalcı, şunları söyledi:

        "Malzeme mühendisliği de bu anlamda önemli. Eğer bir ülke malzeme biriminde iyi değilse dışarıdan satın alır. Dışarıdan aldığınız da bir gün ambargo koyduğunda problem. Bunun için malzeme mühendisliği çok önemli. Bilim ve teknolojinin politikaları çok önemli. Bilim ve teknolojinin üretildiği yer de üniversiteler, onun için üniversitelere de çok önem vermeliyiz."

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de üniversite öğrencilerine seslenerek, "Konferanslara birkaç gün önceden gelip birkaç gün sonradan gidin. Networking dedikleri şeyi yapmaya çalışın. Kendi akademik kariyerlerinizi bu tür konferanslara katılarak güçlendirin." dedi.

        Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, malzeme ve mühendislik teknolojileri alanında güncel araştırmaları takip etmek, yeni fikirler üreterek uluslararası gelişmelere katkıda bulunmak ve nitelikli kaynak oluşturmak amacıyla bu konferansı düzenlediklerini ifade etti.

        Konferans, Katar Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma, Fen ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Koç'un "Sürdürülebilirlik için İnovasyon (Yenişim): Malzeme, İmalat, Tasarım, Yönetim, Ekonomi ve Sosyal Değişim Gerekleri" sunumuyla devam etti.

        Akademisyenler ile öğrencilerin katıldığı konferans, 16 Kasım Perşembe günü sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den 20 kent için sarı alarm!
        Meteoroloji'den 20 kent için sarı alarm!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'un gözü zirvede
        Trabzonspor'un gözü zirvede
        Trabzonspor´a, taraftarından 100'üncü yıl mektubu
        Trabzonspor´a, taraftarından 100'üncü yıl mektubu
        Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı Trabzon'da tamamlandı
        Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı Trabzon'da tamamlandı
        Trabzon'da çocuklar Filistinli akranlarına destek için yürüdü
        Trabzon'da çocuklar Filistinli akranlarına destek için yürüdü
        Trabzonspor teknik direktör değişimiyle çıkışa geçti
        Trabzonspor teknik direktör değişimiyle çıkışa geçti
        Trabzonlu usta 61 yıldır yorgan dikiyor
        Trabzonlu usta 61 yıldır yorgan dikiyor