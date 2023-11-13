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        Trabzon'da abartı egzoz kullanan 5 sürücüye para cezası uygulandı

        Trabzon'da, "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 5 sürücüye 20 bin 320 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:58
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        Trabzon'da abartı egzoz kullanan 5 sürücüye para cezası uygulandı
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        Trabzon'da, "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 5 sürücüye 20 bin 320 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi il ve ilçe ekiplerince yapılan denetimlerde, 11-12 Kasım'da 5 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

        Standart dışı egzoz bulunduğu belirlenen araçlar trafikten men edildi, sürücülerine de 20 bin 320 idari ceza verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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