Trabzon'da abartı egzoz kullanan 5 sürücüye para cezası uygulandı Trabzon'da, "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 5 sürücüye 20 bin 320 lira ceza uygulandı.

Trabzon'da, "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 5 sürücüye 20 bin 320 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi il ve ilçe ekiplerince yapılan denetimlerde, 11-12 Kasım'da 5 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Standart dışı egzoz bulunduğu belirlenen araçlar trafikten men edildi, sürücülerine de 20 bin 320 idari ceza verildi.