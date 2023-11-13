Trabzon'da abartı egzoz kullanan 5 sürücüye para cezası uygulandı
Trabzon'da, "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 5 sürücüye 20 bin 320 lira ceza uygulandı.
Trabzon'da, "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 5 sürücüye 20 bin 320 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi il ve ilçe ekiplerince yapılan denetimlerde, 11-12 Kasım'da 5 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.
Standart dışı egzoz bulunduğu belirlenen araçlar trafikten men edildi, sürücülerine de 20 bin 320 idari ceza verildi.
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