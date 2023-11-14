Trabzonspor'un eski başkan yardımcısı Muammer Saka son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor Kulübü'nün eski başkan yardımcılarından 61 yaşındaki Muammer Saka'nın, memleketi Trabzon'da defnedildi.
Trabzonspor Kulübü'nün eski başkan yardımcılarından 61 yaşındaki Muammer Saka'nın, memleketi Trabzon'da defnedildi.
Azerbaycan'da 12 Kasım'da kalp krizi sonucu vefat eden Saka için İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, eski İçişleri Bakanlarından Sebahattin Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, eski milli takım teknik direktörlerinden Şenol Güneş, eski milli futbolcu Hami Mandıralı, spor, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
Saka'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Bostancı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.