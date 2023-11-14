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        Trabzonspor taraftar grupları İsrail'i protesto için yürüyecek

        Trabzonspor taraftar grupları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için 18 Kasım Cumartesi günü yürüyüş gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:18
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        Trabzonspor taraftar grupları İsrail'i protesto için yürüyecek
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        Trabzonspor taraftar grupları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için 18 Kasım Cumartesi günü yürüyüş gerçekleştirilecek.

        Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelen taraftar grupları adına basın açıklaması yapan Adem Söğüt, İsrail'in Filistin'deki vatandaşlara uyguladığı soykırımı uzaktan izleyen dünyaya mesaj vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

        Söğüt, yeni doğmuş bebeklerin ölüme mahkum edildiğini, evlerine hapsedilmiş ailelerin gökyüzünden yağan bombalarla katliama maruz bırakıldığı belirterek, "Her taraftan siyonist ve terörist İsrail ve onun hamisi Amerika tarafından ablukaya alınmış bir bölgede aç, susuz, imkansız bırakılmış fakat iman kuvvetiyle mücadele eden Filistin halkına 'Biz de sizinleyiz.' demek adına buradayız." diye konuştu.

        Tarih boyunca hem bölge hem de dünyadaki mazlum ve ezilenlerin yanında olmayı iman meselesi sayanların bugün de aynı anlayışla davranması gerektiğini ifade eden Söğüt, şunları kaydetti:

        "Terörist İsrail'in hastaneleri, okulları, camileri, bebekleri, sivilleri katlettiği bir ortamda yüzlerini bizlere dönmüş masum insanların maruz kaldıkları zulmün son bulması adına, ilk kıblemiz Kudüs adına, ağzında süt kokusuyla şehit olan bebekler adına, tüm mübarek topraklarda İslam adına şehit olan tüm mücahitler adına, vatanımızın mukaddes maneviyatı adına, tüm İslam coğrafyalarının çıkarıldığı idam sehpasını bir tekmede dağıtmak adına, tüm Trabzon halkını 18 Kasım Cumartesi saat 16.00'da yapacağımız Filistin'e destek yürüyüşü için Atatürk Alanı'na davet ediyoruz."

        Söğüt ve beraberindekiler, gazetecilerin sorusu üzerine, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcuları da yürüyüşe beklediklerini söyledi.

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        Galeri

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