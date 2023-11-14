Trabzon'da abartı egzoz kullanan 3 sürücüye para cezası uygulandı

Trabzon'da, "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 3 sürücüye 12 bin 192 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, standart dışı bulunan 3 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Araçlarda yapılan denetimde, 3 araçta da standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.

Sürücülere 12 bin 192 lira ceza verilerek ceza puanları düşürüldü, araçlar ise trafikten men edildi.

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