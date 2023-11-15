Uzman doktor, pilotlar klasmanında yarışmayı hedefliyor

GÖKTUĞ ERGÜN - Trabzon'da geçen hafta sonu gerçekleştirilen PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı S4 sınıfında ikincilik elde eden yardımcı pilot Hande Erdoğan, gelecek yıllarda şampiyonada pilot olarak yarışmayı hedefliyor.

Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesinde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Hande Erdoğan, AA muhabirine, ilk gençlik yıllarında off-road sporuna merak saldığını söyledi.

Erdoğan, maddi imkansızlıklar, eğitim ve iş hayatı dolayısıyla o yıllarda off-road sporuna başlayamadığını belirterek, 2 yıl önce 34 yaşındayken bu arzusunu gerçekleştirebildiğini ve bundan dolayı da mutlu olduğunu ifade etti.

Ankara Doğa Sporları ve Off-Road Kulübünün eğitimlerine bir süre devam ettiğini anlatan Erdoğan, sonrasında da yardımcı pilot olarak şampiyonalara katılmaya başladığını dile getirdi.

Erdoğan, pilot Bekir Başkal'a yardımcı pilotluk yaptığı geçen yıl gerçekleştirilen şampiyonada S3 sınıfında yardımcı pilot klasmanında birincilik elde ettiğini, hafta sonu yapılan PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı S4 sınıfında kendi klasmanında ikinci olduğunu vurguladı.

Sezonun tamamlanmasına bir yarış kaldığını, elde ettiği puanlara göre matematiksel olarak yardımcı pilot şampiyonluğu garantilediğinin altını çizen Erdoğan, gelecek ay Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek sezonun son yarışına hazırlandıklarını aktardı.

Erdoğan, çok keyifli bir sezon geçirdiklerini, pilotu Bekir Başkal'ın yanında olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Nöbetlerimi ayarladığım sürece en azından yarışlara gelebiliyorum." dedi.

- "Koşullar bizlere de çok uygun bir şekilde sağlanıyor"

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) off-road dalında yarışan yardımcı pilot iki kadın sporcudan biri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Daha önceki sezonlarda yardımcı pilot şampiyonu bir kadın yok. Bu sezon ilk defa bir kadın yardımcı pilot şampiyon oluyor. Bu konuda da çok gururluyum. Kadınların da her yerde olabileceğini gösterebilmek, diğer kadınları da başka alanlarda bu şekilde görmek hepimizi çok mutlu ediyor, çok gururlanıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, erkek yardımcı pilotlarla eşit şartlarda yarıştıklarına işaret ederek, "Kadın olarak herhangi bir sıkıntı yok, onların yaptığı her şeyi yapıyoruz. Ben Ankara'da geçirdiğim zamanlarımda Bekir ağabeyin yanında açıkçası çıraklık yapıyorum, öğrenmeye çalışıyorum çünkü etap içerisinde herhangi bir arızada sadece ikimiz araca dokunabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Meslek hayatı dışında farklı bir alanda yeni bilgiler öğrenmekten mutluluk duyduğunu anlatan Hande Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan öğreniyorum, başka bir alanda da ilerlemek gayet keyif verici. Diğer yandan da yarışma açısından hiçbir zorluğu yok kadınlar için. Koşullar bizlere de çok uygun bir şekilde sağlanıyor. Genelde erkek sporu olduğu için kadınlar tedirgin yaklaşabiliyor ama tedirgin olacak hiçbir şey yok. Hepimiz gayet başarılı bir şekilde yarışabiliyoruz. Yardımcı pilot olarak eğitilmek gerçekten çok önemli. Aracımızı tamamlayabilirsek önümüzdeki sene pilot olarak sahalarda görüşeceğiz inşallah."

Erdoğan, otomobil sporlarından herhangi birini yapmak isteyenlere, çeşitli temel eğitimlerin de sağlandığı "TOSFED Yıldızını Arıyor" programını araştırmaları önerisinde bulundu.