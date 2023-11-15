Karadeniz Teknik Üniversitesine 56 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 56 akademisyen alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesine 7, Orman ve Mimarlık fakültelerine 3'er, Fen ve Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerine 2'şer, Eczacılık, Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Tıp fakültelerine 1'er profesör atanacak.

Tıp Fakültesinde 4, Diş, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Orman ve Sağlık Bilimleri fakültelerinde ise 1'er doçent görevlendirilecek.

İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik fakültelerine 5'er, Edebiyat Fakültesine 4, Sağlık Bilimleri Fakültesine 3, Of Teknoloji ile Fen fakültelerine 2'şer, Eczacılık, Sürmene Deniz Bilimleri ile Tıp fakültelerine de 1'er doktor öğretim üyesi alınacak.

Kadrolara başvurular, 29 Kasım'a kadar "bys.ktu.edu.tr" ve "online.ktu.edu.tr" internet adreslerinden yapılabilecek.