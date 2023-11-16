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        Kangren teşhisiyle getirildiği Trabzon'da sağlığına kavuşan Elene, doktorlarını unutmadı

        Gürcistan'da yaşayan 5 yaşındaki Elene Kontselidze, bağırsaklarındaki kangren oluşumu nedeniyle geldiği Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:00 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:00
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        Kangren teşhisiyle getirildiği Trabzon'da sağlığına kavuşan Elene, doktorlarını unutmadı
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        Gürcistan'da yaşayan 5 yaşındaki Elene Kontselidze, bağırsaklarındaki kangren oluşumu nedeniyle geldiği Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        KTÜ Farabi Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayati tehlike nedeniyle Gürcistan'dan Trabzon'a gelen Elene'nin, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde yapılan tetkiklerinde, tüm vücut damarlarını tutabilen hastalık olan vaskülit nedeniyle bağırsaklarda kangren oluştuğu ve buradan kaynaklanan ağır enfeksiyonun tüm vücuda yayıldığı tespit edildi.

        KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa İmamoğlu ile Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Gül Şalcı'nın gerçekleştirdiği ameliyatla, Elene'nin kangren olan 1,5 metre uzunluğundaki bağırsak kısmı çıkarılarak karın içi temizlendi.

        Başarılı operasyonun ardından bir ay yoğun bakımda tedavi gören Elene Kontselidze, bağırsaklarının karın içine alınması ve tekrar çalışır hale getirilmesi için ikinci kez ameliyat edildi.

        İlk ameliyatını 15 Kasım 2022, ikincisini ise 8 Aralık 2022'de geçiren Elene, kendisini sağlıklı şekilde taburcu eden doktorlarını unutmadı.

        Elene Kontselidze, ziyaret ettiği Farabi Hastanesi'nde doktorlarıyla bir araya geldi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. İmamoğlu, hastanın zor bir tedavi süreci atlattığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Ameliyattan kısa süre sonra ağızdan beslenebilir hale geldi. Hızla düzelmeye, kilo almaya ve en önemlisi gülümsemeye başladı. Hastanemize her kontrole geldiğinde tedavisinde bulunan tüm doktorları ziyarette bulunur. Teşekkür etmek ve bizlerle resimler çektirmeyi de ihmal etmeyecek kadar vefakar Elene, bizlerle Gürcistan arasında sonsuza kadar kopmayacak bir bağ kurdu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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