Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur mücadelesi rövanş maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u 50-28 yendi.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda, ev sahibi statüsünün Bahçelievler Belediyespor'da olduğu maçın ilk yarısı, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un 22-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bordo-mavili ekip, ikinci devresini de önde götürdüğü karşılaşmadan 50-28 galip ayrılarak kupada adını bir üst tura yazdırdı.

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