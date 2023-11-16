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        Trabzon'da sağanak etkili oldu

        Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 18:43 Güncelleme: 16.11.2023 - 18:43
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        Trabzon'da sağanak etkili oldu
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        Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Su birikintileri nedeniyle zaman zaman trafikte aksama yaşandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

        Öte yandan yağış ve kısa süreli fırtına dolayısıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı kişilerin, otobüs durakları ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak olumsuz hava koşullarının geçmesini bekledikleri görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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