Trabzon'da sağanak etkili oldu

Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle zaman zaman trafikte aksama yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Öte yandan yağış ve kısa süreli fırtına dolayısıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı kişilerin, otobüs durakları ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak olumsuz hava koşullarının geçmesini bekledikleri görüldü.