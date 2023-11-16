Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümde, salonda mobilizasyon ve aktivasyon çalışması yapıldı.

5'e 2 ile devam eden antrenman, dar alanda oyunla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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