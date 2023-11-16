Trabzon'da otelde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Trabzon'da bir otelin çamaşırhanesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'ndeki bir otelin çamaşırhane kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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