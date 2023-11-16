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        Akçaabat'ta karikatürist Yavruoğlu anısına sergi düzenlendi

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde merhum karikatürist ve gazeteci Harun Yavruoğlu anısına karikatür sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 21:06 Güncelleme: 16.11.2023 - 21:12
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        Akçaabat'ta karikatürist Yavruoğlu anısına sergi düzenlendi
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde merhum karikatürist ve gazeteci Harun Yavruoğlu anısına karikatür sergisi açıldı.

        Akçaabat Belediyesince Hamam Çimeni Çarşısı Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Yavruoğlu'nun aile fertlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç ve davetliler katıldı.

        Ataman, sanatçıların eserleriyle yaşadığını belirterek, "Sanatçılar ölmez, yazarlar da ölmez, eserleriyle yaşarlar. Harun ağabey, şehri ile yaşayan, düşüncelerini karikatürleri ve yazılarıyla dile getiren birisiydi. Allah'tan rahmet diliyorum. Serginin açılışında emeği geçen Akçaabat Belediyesi'ni tebrik ediyorum." dedi.

        Ekim ise Yavruoğlu'nun, Akçaabat Belediyesi Kültür Kurulu'nda görev yaptığını, ilçeye ve bölgeye karikatürleriyle hizmet ettiğini söyledi.

        Akçaabat'ta kültür ve sanata dair güzel işler yapmaya çalıştıklarını anlatan Ekim, "Harun bey de şehrimize çizmiş olduğu karikatür ve yazdığı eserler ile hizmet etmiş, şehrimize değer katmış birisidir. Yavruoğlu'nun eserleriyle bazen hüzünleniyor, bazen de gülüyoruz. Allah'tan rahmet, yakınlarına tekrar sabırlar diliyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından, Yavruoğlu'nun karikatürlerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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