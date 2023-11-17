"Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl 14. kez Trabzon Limanı'na geldi Rusya'nın Soçi kentinden çıkışlı 826 turist taşıyan yolcu gemisi, Trabzon Limanı'na ulaştı.

Rusya'nın Soçi kentinden çıkışlı 826 turist taşıyan yolcu gemisi, Trabzon Limanı'na ulaştı.

Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" adlı 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, sabah saatlerinde Trabzon Limanı'na giriş yaptı.

Geminin taşıdığı turistler, işlemlerinin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini görmek için limandan ayrıldı.

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Emin Bilgin, AA muhabirine, kruvaziyerin bu yıl 14'üncü kez limana geldiğini, aralıkta da iki kez daha uğramasının planlandığını söyledi.