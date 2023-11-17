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        "Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl 14. kez Trabzon Limanı'na geldi

        Rusya'nın Soçi kentinden çıkışlı 826 turist taşıyan yolcu gemisi, Trabzon Limanı'na ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:14 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:29
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl 14. kez Trabzon Limanı'na geldi
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        Rusya'nın Soçi kentinden çıkışlı 826 turist taşıyan yolcu gemisi, Trabzon Limanı'na ulaştı.

        Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" adlı 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, sabah saatlerinde Trabzon Limanı'na giriş yaptı.

        Geminin taşıdığı turistler, işlemlerinin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini görmek için limandan ayrıldı.

        Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Emin Bilgin, AA muhabirine, kruvaziyerin bu yıl 14'üncü kez limana geldiğini, aralıkta da iki kez daha uğramasının planlandığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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