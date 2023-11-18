Trabzon'da Dünya Prematüre Günü dolayısıyla program düzenlendi

Trabzon'da, Dünya Prematüre Günü kapsamında program gerçekleştirildi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, hastanede gerçekleştirilen programa, Temmuz 2022'de erken doğumla 470 gram olarak dünyaya gelen ve 117 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan Gökdeniz ve ailesi de katıldı.

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzm. Dr. Handan Bezirganoğlu, Gökdeniz bebeğin 24 haftalık 470 gram olarak doğduğunu belirterek, "Acil doğum olduğu için öncesinden akciğerlerini geliştirecek tedavi almadan doğması gerekti. Aynı zamanda haftası ve ileri derecede düşük doğum ağırlığı olması nedeniyle yaşama şansı sınırda bir bebekti. Bu bebeğimizin çoğu organ ve sistemleri gelişmeden doğduğu için hayatını ömür boyu etkileyecek sorunlarla yaşayabilirdi. Ancak bizler bu durumda olan bebeklerin yaşamaları için elimizden geleni yaparız." ifadelerini kullandı.

Bezirganoğlu, bebeğin yaşamasında tüm personelin büyük gayreti olduğunu vurgulayarak, "Bebeğimizin başında sabahlara kadar beklediğimiz dönemler oldu. Çok şükür ki Gökdeniz bebeğin hayatını etkileyecek problem olmadan doğduktan sonra 117'nci gününde ailesiyle buluşturduk. Şu an 16 aylık ve gelişimi yaşıtlarıyla uyumlu. Takiplerine düzenli olarak devam etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Berna Hekimoğlu ise şunları kaydetti:

"Hastanemiz sadece Trabzon'un değil, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin de en büyük yenidoğan yoğun bakım ünitesi. Bu nedenle hem il içinden hem de il dışından çok sayıda sevk alan bir merkez olma özelliğinde. İmkanlarımız birçok hastanenin üzerinde."

Bebeğin annesi de doktorlara ve tüm hastane ekibine emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Programa, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, Başhekim Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın, doktorlar ve Yenidoğan Yoğun Bakım çalışanları da katıldı.