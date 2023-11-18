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        Trabzon 10 ayda 1 milyon 216 bin 37 ziyaretçiyi konuk etti

        Trabzon'u bu yılın 10 aylık döneminde ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 1 milyon 216 bin 37'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 11:24 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:24
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        Trabzon 10 ayda 1 milyon 216 bin 37 ziyaretçiyi konuk etti
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        Trabzon'u bu yılın 10 aylık döneminde ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 1 milyon 216 bin 37'ye yükseldi.

        AA muhabirinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, kente 2023'ün ocak-ekim döneminde gelen yabancı turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 684 bin 130'a, yerli ziyaretçi sayısı da yüzde 21 artışla 531 bin 907'ye ulaştı.

        Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısı yüzde 40 artan Trabzon'a en çok ziyaretçi gönderen ülke 279 bin 902 kişi ile Suudi Arabistan olurken, 59 bin 754 ile Umman ikinci, 42 bin 147 ile Kuveyt üçüncü, 42 bin 60 ile Birleşik Arap Emirlikleri dördüncü, 36 bin 219 kişiyle de Ürdün beşinci sırada yer aldı.

        - Sümela Manastırı'na 426 bin 165 kişi ilgi gösterdi

        Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nı son 10 ayda 426 bin 165 turist gezdi. Manastıra gelen turist sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artış gerçekleşti.

        Kentin 2022'nin 10 ayında 228 olan konaklama tesis sayısı, bu yıl yüzde 7 artışla 245'e ulaştı. 16 bin 965 olan yatak sayısı da yüzde 4 yükselerek 17 bin 594'e çıktı.

        - Dış hat uçak seferleri yüzde 26 arttı

        Trabzon'a bu yılın 10 ayında 62 ülkeden 3 bin 685 uçak seferi düzenlendi. Şehre yapılan uçuş sayısında önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 26 artış görüldü.

        Geçen yılın ocak-ekim döneminde Trabzon Havalimanı dış hatlar terminaline 66 bin 349 kişi gelirken, bu yılın aynı dönemindeki yolcu sayısı yüzde 22 artarak 46 bin 476'ya ulaştı.

        Seyahat acente sayısının 294'e çıktığı kentte, 3 bin 996 kişi kapasitesine sahip 12 işletme belgeli restoran da hizmet veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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