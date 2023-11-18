Azerbaycan'daki kadın kooperatifi üyelerinden TTSO'ya ziyaret Azerbaycan'daki kadın kooperatifi üyeleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.

Azerbaycan'daki kadın kooperatifi üyeleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çelebi, Azerbaycan'ın Zakatala kenti Çınar Kadın Kooperatifi Başkanı ve AKGA İdare Heyeti yönetim kurulu üyesi Saadet Dibirova ile Azerbaycan Türk Halkları Kardeşliği İçtimai Birliği Trabzon Başkan Yardımcısı Murat Şahin'le görüştü.

Çelebi, Azerbaycan ve Türkiye'deki kadın kooperatiflerinin iş birliği yapmasını önemsediklerini belirtti.

Özellikle kadınların kurduğu kooperatiflerin önemli işler yaptığına dikkati çeken Çelebi, "Kadın kooperatiflerinin çalışmalarını destekliyoruz. Azerbaycan'daki kadın kooperatifleri ile tecrübe aktarımı yapılması konusunda da elimizden gelen desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Dibirova da kooperatif olarak, Zakatala'da yetişen meyveleri kurutup pazarlamasını yaptıklarını anlatarak, "Bu konuda Türkiye'de de önemli çalışmalar yapılıyor ve buradaki işletmelerin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Ayrıca fındık konusunda da çalışmalarımız var." şeklinde konuştu.