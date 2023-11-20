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        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Ortahisar Belediye Başkanı Genç'e ziyaret

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve amatör branşlar sorumlusu Derviş Köz, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:04 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:11
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Ortahisar Belediye Başkanı Genç'e ziyaret
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve amatör branşlar sorumlusu Derviş Köz, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.

        Genç, ziyarette yaptığı konuşmada, Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından son dört maçta 10 puan alan takımın çok istikrarlı bir performans ortaya koyduğunu belirtti.

        Trabzonspor'un bu sene ligi iyi bir konumda bitireceğini düşündüğünü aktaran Genç, şunları kaydetti:

        "Takımımız kondisyon olarak da çok güzel durumda. Sistemimiz oturmuş, futbolcularımızın morali de yerinde. Çok genç bir kadromuz var. Ben bu sene Süper Lig'den umutluyum. Eğer hakem hatalarına kurban gitmezsek zirveyi zorlayacağımızı düşünüyorum."

        Teknik direktör Avcı ise Trabzonspor söz konusu olduğunda Genç'in her platformda desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Başkanımız sağ olsun, bizi asla yalnız bırakmıyor. Uğradığımız her türlü haksızlıkta sözünü esirgemiyor. Konumu itibarıyla da her sözü gündeme oturuyor. Bundan son derece memnunuz. Desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz." ifadesini kullandı.

        Genç, Avcı ve beraberindekiler daha sonra Ortahisar Belediyesi Gençlik Kütüphanesi'ni gezdi.

        Avcı, kütüphanenin konseptinin son derece ilgi çekici ve güzel olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Tarihi binanın kütüphaneye çevrilmesi son derece anlamlı. Bu tür yapıların geleceğimize ışık tutan kütüphane şeklinde değerlendirilmesi çok güzel. Burada çok sıcak ve insanı kucaklayan bir ortam var. Tam da gençlerin ve kitapseverlerin çok hoşlanacağı bir konsept. Gerçekten de buradan büyük bir keyif aldım. Buradan tüm Trabzonsporlulara bu kütüphaneyi görmelerini tavsiye ediyorum. Trabzonspor, taraftarlarını nasıl mutlu ediyorsa, kütüphane de ziyaretçilerini o şekilde mutlu ediyor."

        Avcı, Ortahisar Belediyesi Gençlik Kütüphanesi'nin 1461'nci üyesi oldu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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