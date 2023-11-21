Trabzon'a yılın 10 aylık döneminde 62 ülkeden uçuş gerçekleştirildi Trabzon'a bu yılın ocak-ekim döneminde dış hat seferleriyle 446 bin 476 yolcu geldi.

Trabzon'a bu yılın ocak-ekim döneminde dış hat seferleriyle 446 bin 476 yolcu geldi.

AA muhabirinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, kenti 2023'ün 10 aylık döneminde 684 bin 130'u yabancı, 531 bin 907'si de yerli olmak üzere 1 milyon 216 bin 37 turist ziyaret etti.

Trabzon Havalimanı'na ocak-ekim döneminde 62 ülkeden 3 bin 685 uçak seferi düzenlendi. Şehre yapılan dış hatlar uçuş sayısında önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 26 artış görüldü.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde dış hatlar terminaline 366 bin 349 kişi gelirken, bu yılın aynı dönemindeki yolcu sayısı yüzde 22 artarak 446 bin 476'ya ulaştı.

Trabzon'da en çok Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'den gelen turistler konakladı.