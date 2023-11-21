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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 12:31 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:31
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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Ortahisar ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde, D.K. (34) ve 2 ayrı suçtan aranan A.A'nın (26) ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonda, uyuşturucu kullanma aparatı, 8,94 gram tütüne emdirilerek elde edilmiş sentetik uyuşturucu, 14 sentetik hap ve uyuşturucu madde öğütmek için kullanılan alet ele geçirildi.

        Operasyonda, D.K. ve A.A. ile ikamette bulunan M.B. (22) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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