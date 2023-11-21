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        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, Akçaabat Kent Konseyi üyeleriyle bir araya geldi

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Kent Konseyi üyeleri ile istişare toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:32 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:38
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        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, Akçaabat Kent Konseyi üyeleriyle bir araya geldi
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        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Kent Konseyi üyeleri ile istişare toplantısı düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, konsey üyeleri Akçaabat ile ilgili görüş ve önerilerini paylaştı.

        Ekim, ilçenin değerine değer katacak çalışmaları hızla ilerlettiklerini belirtti.

        Akçaabat'ın, şehir kültürüne sahip, dışardan bakanların gıpta ettiği bir ilçe olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:

        "Yaptığımız tüm işlerde, 'akıl akıldan üstündür, ortak akıl her şeyden üstündür' düsturu ile çalışıyoruz. Esnafımızla, vatandaşlarımızla, gençlerimizle, çocuklarımızla, kadınlarla ve kanaat önderlerimizle her fırsatta bir araya geliyor onların fikirlerini, taleplerini ve önerilerini dinliyoruz. Çalışmalarımızda her kesimden hemşehrilerimizin istekleri doğrultusunda yön vermeye büyük önem veriyoruz. Akçaabat'ımızda bugüne kadar spordan kültür sanata, turizmden istihdama, mega projelerden üretime kadar birçok iş yaptık.Yaptığımız işlerin bir kısmını tamamlayıp nihayetlendirdik."

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