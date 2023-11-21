Of'ta öğretmenler arası dart turnuvası düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlamaları kapsamında öğretmenler arası dart turnuvası düzenlendi.

İlçe Kapalı Spor Salonunda düzenlenen turnuvada, 12 takım halinde toplam 36 öğretmen yarıştı.

Turnuvayı izleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel ile İlçe Seçim Müdürü Hilal Mayi Bakır, öğretmenlere başarılar diledi.

Kabahasanoğlu, öğretmenler için özel olan bu haftayı dolu dolu kutlamak için çalıştıklarını belirterek, "Her zaman bizlerin yanında yer alan İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Özcan Bey'e teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Turnuvada dereceye giren takımlar kupayla ödüllendirildi.