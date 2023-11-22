Trabzon'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Demirkapı Mahallesi'nde Ali Cemal Su'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobildeki Ali Muratoğlu (43) olay yerinde, Barış Türkan (45) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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