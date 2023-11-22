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        Trabzon'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:04
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        Trabzon'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Demirkapı Mahallesi'nde Ali Cemal Su'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

        Kazada otomobildeki Ali Muratoğlu (43) olay yerinde, Barış Türkan (45) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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