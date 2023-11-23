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        Trabzon'da bina boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, duvar kırılarak kurtarıldı

        Trabzon'da iki binanın arasındaki boşlukta mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ve vatandaşların bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:39 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:39
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        Trabzon'da bina boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, duvar kırılarak kurtarıldı
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        Trabzon'da iki binanın arasındaki boşlukta mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ve vatandaşların bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Ortahisar ilçesine bağlı Kemerkaya Mahallesi Halkevi Caddesi'ndeki bir kafe işletmecisi, mahallede besledikleri 3 kediden birinin yerinde olmadığını fark etti.

        İşletmeci, iki bina arasındaki boşluktan kedi sesi gelmesi üzerine, durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerince yapılan incelemede, kedi yavrusunun binalar arasındaki boşlukta mahsur kaldığı belirlendi.

        Kediye ulaşmaya çalışan itfaiye personeli ve vatandaşlar, çözümü kediye çıkış yolu açmak için bina duvarını kırmakta buldu.

        Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kurtarılan kedi, mahalleli tarafından beslendi.

        İşletme sahibi Ali Paşa Aygün, AA muhabirine, kedinin çıkarılması için duvarın kırıldığını belirterek, şunları söyledi:

        "Şu anda çıksın, orası yapılacak. Duvarlar arasındaki ağacı, yazık olmasın diye kesmedik. Islansın diye onun boşluğu var. Şimdi orayı kafesle döndüreceğiz. Daha sıkıntı olmaz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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