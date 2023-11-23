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        Trabzonspor amatör spor kulüplerine malzeme yardımını sürdürecek

        Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk, amatör spor kulüplerine malzeme yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:54 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:54
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        Trabzonspor amatör spor kulüplerine malzeme yardımını sürdürecek
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        Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk, amatör spor kulüplerine malzeme yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

        Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yönetiminde de yer alan Öztürk, Trabzonspor Kulübü ile ASKF Trabzon Şubesince geçen hafta amatör spor kulüplerine yapılan malzeme dağıtımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Öztürk, malzeme desteğinin ilk etapta futbolda altyapısı olan kulüplere yapıldığını, bu yardımların tüm kulüpleri kapsayacak şekilde devam edeceğini vurguladı.

        Organizasyonun, ASKF'nin planlaması ve Trabzonspor'un destek vermesi ile gerçekleştirildiğinin altını çizen Öztürk, şu değerlendirmede bulundu:

        "ASKF yönetimi olarak önceliği altyapısı olan takımlarımıza verme sebebimiz, kulüplerimizi altyapı çalışmalarına teşvik etmek ve daha çok çocuğumuzun spor yapmasına katkıda bulunmaktır. Bundan sonra da desteklerimiz, altyapısı olmayanlar dahil tüm kulüplerimizi kapsayacak şekilde devam edecektir. Trabzon'daki bütün amatör kulüpler Trabzonspor Akademisi'nin ön bahçesidir ve her konuda biz Trabzonspor ve ASKF olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda yılbaşında tüm amatör kulüplerimize futbol topu dağıtacağımızı da müjdelemek isterim."

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