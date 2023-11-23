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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu Öğretmenler Günü'nü kutladı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:27 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:27
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu Öğretmenler Günü'nü kutladı
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Zorluoğlu, mesajında, öğretmenlerin sevginin ve fedakarlığın timsali olduklarını belirtti.

        Öğretmenlerin bilgelikleri, erdemleri ve mesleki donanımları ile öğrencileri topluma faydalı bireyler haline getirerek yarınları şekillendirdiklerini aktaran Zorluoğlu, "Bu sebepledir ki geleceğimizin teminatı evlatlarımıza emek veren her bir öğretmenimiz, milletimizin kıymetlisidir. Kültürümüzde, öğretmenler anne ve babalarımız kadar değerli, aziz ve muteber sayılmaktadır. Zira bizler, ilim ve irfan sahibi kimselere hürmet etmeyi, bize bir harf dahi öğreten kimsenin karşısında saygıyla eğilmeyi şiar edinmiş bir milletiz." ifadelerini kullandı.

        Zorluoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." sözünü de anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet nesillerini öğretmenlerimize emanet etmiştir. Yurdumuzun her bir köşesinde fedakarca çalışan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan öğretmenlerimize ne kadar minnet duysak azdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu anlamlı günde, ebediyete irtihal eden öğretmenlerimize rahmet diliyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum."

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