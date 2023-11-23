Trabzon Valisi Yıldırım'dan Öğretmenler Günü mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde, nesillerin toplumsal hayata hazırlanmasında ve ülkenin kültürel mirasının genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerin rolü ve sorumluluğunun büyük olduğunu belirtti.

Milletin geleceği olan nesilleri eğiten ve yetiştiren değerli öğretmenlerin kutsal bir görev icra ettiklerini vurgulayan Yıldırım, "Öğretmenlik, sorumluluğu ağır, fedakarlık ve sabır gerektiren, dünyanın en onurlu mesleğidir. Eğitimin temel gayesi taze dimağları, evrensel değerlerin ışığında üretken, idealist, vatanına ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştirmektir. Kültürün ve medeniyetin temelini eğitim öğretim oluşturur." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, öğretmenlerin eğitimin mimarı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Yarınların daha aydınlık olması, muasır medeniyetin üstüne çıkma hızımız, eğitime ve öğretmene verdiğimiz değer ile kaimdir. Tarihin her döneminde öğretmenlerine en üstün değeri veren bir medeniyetin mensupları olarak bizler de bu mukaddes mesleğin saygınlığının korunması için gayret göstermekteyiz. Yüce dinimiz İslam ilim öğrenme ve öğretmeye büyük önem vermiş, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim 'Oku' hitabıyla başlamıştır. Mutluluk kaynaklarından biri de bilgidir, insan öğrendikçe ve öğrendiklerini başkalarına öğrettikçe mutlu olur, sevenleri artar ve ufku yücelir. Nitekim Peygamber Efendimiz 'Bilmeyenlere ilim öğretmek sadakadır, sadakanın en faziletlisi de bir Müslüman'ın ilim öğrenmesi ve başkalarına öğretmesidir.' demiştir."

Öğretmenliğin, her şeyden önce bir ideal, gaye ve hizmet mesleği olduğuna işaret eden Yıldırım, "Toprak altına atılan bir tohumun, onlarca tomurcuk verebilmesi için kendisini feda etmesi gibi bir öğretmen de hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna adayabilendir. Bizler, milli ve manevi değerlerine kıymet veren bir milletiz. Bu değerlerimizle nefes alıp veririz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.' sözünü hatırlatarak, mesajını şöyle tamamladı:

"Türk milletinin, öğretmenlerin ışığında yürüyen büyük bir millet olduğunu göstermektedir. Bu yürüyüşte vatanını, milletini, devletini ve bayrağını seven şuurlu nesiller yetiştiren öğretmenlere her zaman Hz. Ali'nin 'Bana bir harf öğretenin kırkı yıl kölesi olurum.' meşhur sözündeki gibi millet olarak minnettar kalacağız. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarılar diliyorum. Fedakarca çalışan tüm öğretmenlerimize göstermiş oldukları bu azim ve başarılarından dolayı da ayrıca saygı ve şükranlarımı sunuyorum."