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        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya nakledilecek

        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 22:27 Güncelleme: 27.11.2023 - 22:33
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        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya nakledilecek
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        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu.

        Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dahili yoğun bakımda yatan C.K'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

        Hastanenin Organ ve Doku Biriminin aile ile görüşerek, organ bağışına vesile oldukları aktarılan açıklamada, Malatya İnönü Üniversitesinden gelen ekiplerin hastanın organlarını çıkarttığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Karaciğeri Malatya'ya 62 yaşında bir hastaya, sağ böbreği İstanbul'a 44 yaşında bir hastaya, sol böbreği ise Sivas'a 46 yaşında bir hastaya gönderilmiştir. Aile, babalarının karaciğer ve böbreklerini bağışlayarak büyük bir insanlık örneği göstermiştir. Organ bekleyen hastalara umut vermesi biraz da olsa aileyi mutlu etmiş, babalarının organları yeni bedende yaşayacak olması hüzünlerini az da olsa hafifletmiştir."

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