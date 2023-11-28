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        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü Mondihome Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 20:26 Güncelleme: 28.11.2023 - 20:40
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        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü Mondihome Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde, dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

        Ligin 13. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından Mondihome Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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