Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Ortahisar'da el sanatları kursuna 354 kişi katıldı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen el sanatları kurslarında 354 kursiyer eğitim görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortahisar'da el sanatları kursuna 354 kişi katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen el sanatları kurslarında 354 kursiyer eğitim görüyor.

        Ortahisar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde açılan makine nakışı, Tokat tahta baskısı, Trabzon hasır örme gibi çeşitli kurslara yoğun ilgi olduğu belirtildi.

        Açıklamada, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

        "El sanatlarıyla ilgili yaklaşık 21 alanda kurs düzenliyoruz. Kurslarımıza yoğun ilgi var. Yabancı uyruklu vatandaşlar da kurslarımızda eğitim alıyor. Onların istihdamlarına katkı için bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi ürünlerini ve eserlerini üretecekler ve üretim sürecinin içinde yer alarak kendi ekonomilerine katkıda bulunacaklar. Bu açıdan da mühim bir konu. Diğer yandan kurslarımıza katılmaları Trabzon'a ne kadar uyum sağladıklarının da bir göstergesi."​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Emlak vergisinde son gün
        Emlak vergisinde son gün
        Bilim insanlarından güneş fırtınası uyarısı
        Bilim insanlarından güneş fırtınası uyarısı
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Doğumda yaşandı! Vücudunda unutulan gazlı bez, 2 yıl sonra fark edildi
        Doğumda yaşandı! Vücudunda unutulan gazlı bez, 2 yıl sonra fark edildi
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        "Manchester cehennemde çöktü"
        "Manchester cehennemde çöktü"
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Özgür Özel ile Meral Akşener görüştü! İttifak değil işbirliği
        Özgür Özel ile Meral Akşener görüştü! İttifak değil işbirliği
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Abdullah Avcı: Orsic´in burada olması bize daha iyi hissettiriyor
        Abdullah Avcı: Orsic´in burada olması bize daha iyi hissettiriyor
        Trabzon'da midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Trabzon'da midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Denizde kaybolan 2 liseliyi arama çalışmalarında 4´üncü gün; kumsalda mont...
        Denizde kaybolan 2 liseliyi arama çalışmalarında 4´üncü gün; kumsalda mont...
        Dubai'ye coğrafi işaret tescilli Tonya tereyağı ihraç edildi
        Dubai'ye coğrafi işaret tescilli Tonya tereyağı ihraç edildi
        Trabzonsporlu Fountas, şampiyonluk istiyor:
        Trabzonsporlu Fountas, şampiyonluk istiyor: