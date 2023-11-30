Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı anısına kan bağışı kampanyası organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 19:29 Güncelleme: 30.11.2023 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Of'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Of ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı anısına kan bağışı kampanyası organize edildi.

        Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay ve Sosyal Dayanışma Kulübünce düzenlenen kampanya kapsamında, idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler kan bağışladı.

        Bağışta bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, her yıl okulda kan bağışı kampanyası düzenlendiğini söyledi.

        Kabahasanoğlu, kan vermenin önemine işaret ederek, "Sağlıklı tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum." dedi.

        Okul müdürü Bülent Saka ise "100. yılda kan bağışında buluşalım" sloganıyla düzenlenen kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TTB davasında karar
        TTB davasında karar
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Tokat'ta feci kaza! Araç bu hale geldi
        Tokat'ta feci kaza! Araç bu hale geldi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Efsaneler yarışıyor!
        Efsaneler yarışıyor!
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler

        Benzer Haberler

        Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov, Trabzon'da konferansta konuştu:
        Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov, Trabzon'da konferansta konuştu:
        Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılan 2 lise öğrencisini arama çalışmala...
        Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılan 2 lise öğrencisini arama çalışmala...
        Trabzon'da yamaçtan yuvarlanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Trabzon'da yamaçtan yuvarlanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Denizde kaybolan 2 liseliyi arama çalışmalarında 4´üncü gün; kumsalda mont...
        Denizde kaybolan 2 liseliyi arama çalışmalarında 4´üncü gün; kumsalda mont...
        Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılan 2 lise öğrencisini arama çalışmala...
        Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılan 2 lise öğrencisini arama çalışmala...
        Trabzonspor´da Kayserispor mesaisi; Orsic, 4 ay sonra idmanda
        Trabzonspor´da Kayserispor mesaisi; Orsic, 4 ay sonra idmanda