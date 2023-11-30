Of'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı anısına kan bağışı kampanyası organize edildi.

Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay ve Sosyal Dayanışma Kulübünce düzenlenen kampanya kapsamında, idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler kan bağışladı.

Bağışta bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, her yıl okulda kan bağışı kampanyası düzenlendiğini söyledi.

Kabahasanoğlu, kan vermenin önemine işaret ederek, "Sağlıklı tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum." dedi.

Okul müdürü Bülent Saka ise "100. yılda kan bağışında buluşalım" sloganıyla düzenlenen kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.