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        Trabzon'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 21:16 Güncelleme: 30.11.2023 - 21:16
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        Trabzon'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Ağaçlı Ortaokulunda eğitim gören bazı öğrencilerde, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi çeşitli rahatsızlıklar meydana geldi.

        Bunun üzerine 12 öğrenci, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

        Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Öte yandan, öğrencilerin, okulda doğum günü kutlaması için pastaneden alınan ve kendilerine ikram edilen yaş pastadan yedikleri belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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