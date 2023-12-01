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        Trabzon'da ilkokul öğrencileri tiyatro izledi

        Trabzon'un Of ilçesinde çocuklar için tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:46 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:52
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        Trabzon'da ilkokul öğrencileri tiyatro izledi
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        Trabzon'un Of ilçesinde çocuklar için tiyatro oyunu sahnelendi.

        "Sahne Senin Türkiyem Projesi" kapsamında Of ve Tuzla belediyeleri işbirliğinde, "Sevimli Penguenler" adlı tiyatro oyunu sahneye konuldu.

        Öğrenciler, Tuzla Sanat Sahnesi tiyatro ekibince Of Günbatımı Salonu'ndaki oyunu beğeniyle izledi.

        Oyunun ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Tuzla Sanat Sahnesi Genel Yönetmeni ve oyuncusu Orhan Çağlar'ı tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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