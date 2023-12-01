Trabzon'da ilkokul öğrencileri tiyatro izledi

Trabzon'un Of ilçesinde çocuklar için tiyatro oyunu sahnelendi.

"Sahne Senin Türkiyem Projesi" kapsamında Of ve Tuzla belediyeleri işbirliğinde, "Sevimli Penguenler" adlı tiyatro oyunu sahneye konuldu.

Öğrenciler, Tuzla Sanat Sahnesi tiyatro ekibince Of Günbatımı Salonu'ndaki oyunu beğeniyle izledi.

Oyunun ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Tuzla Sanat Sahnesi Genel Yönetmeni ve oyuncusu Orhan Çağlar'ı tebrik etti.

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